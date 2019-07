Britanie Cauchon en action à Rouyn-Noranda

La cycliste Britanie Cauchon a participé, au cours des derniers jours, au Tour de la relève de Rouyn-Noranda. L’athlète originaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska en a profité pour solidifier sa 2e position au classement général de la Coupe Québec.

Après avoir joué de malchance et après avoir connu quelques difficultés à la course sur route et au sprint de 300m, lors desquelles elle a pris les 6e et 11e rangs, Britanie s’est bien repris au critérium avec une 3e place. Notons que le sprint de cette course a sans doute été l’un des plus chauds de la saison, alors que seulement quelques millisecondes ont séparé trois premières positions.

Au cumulatif des trois épreuves, Britanie termine au 5e rang, à un seul point du 4e rang et à deux points d’une place sur le podium.

Cette compétition a permis à l'athlète de rajouter des points au classement des sprints intermédiaires où elle trône toujours au sommet. Un exploit remarquable, car Britanie n’est qu’à sa première saison dans la catégorie cadette.