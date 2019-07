Témiscouata et Trois-Pistoles terminent la saison avec une victoire

Les deux dernières rencontres de la saison régulière étaient présentées mardi soir dans la Ligue de baseball Puribec. Trois-Pistoles a vaincu Rivière-du-Loup au compte de 16 à 3, alors que le Témiscouata a eu le dessus sur La Pocatière par la marque de 6 à 4.

Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles a failli faire deux tours de l’alignement au bâton en 3e manche en y envoyant 17 frappeurs qui ont résulté en 11 points sur 11 coups sûrs pour l'emporter facilement sur le Ciel-Fm.

Simon Rousseau, Jacob April, Xavier McNicholl-Belzile et Thomas Morin ont tous frappé deux coups sûrs chacun dans cette manche. Il y a eu un espace de six frappeurs entre le 1er et 2e retrait et la même chose entre le 2e et la fin de la manche. Les gagnants avaient déjà une emprise sur le match en profitant de deux erreurs des visiteurs pour marquer quatre points la manche précédente.

Lanceur gagnant : Thomas Morin (cinq manches lancées, 5 retraits au bâton)

Lanceur perdant : Jimmy Lévesque (deux manches et deux tiers de lancées)

Au bâton, pour Rivière-du-Loup, Vincent Tardif deux coups sûrs en quatre présences et deux points produits.

Pour Trois-Pistoles : Jacob April (quatre coups sûrs en quatre présences dont deux doubles et un PP), Thomas Morin (trois coups sûrs en quatre présences et deux points produits), Nicolas Thibault (deux coups sûrs en trois présences et trois points produits) et Guillaume Bérubé (un double et un triple en trois présences et trois points PP) ont brillé.

TÉMISCOUATA VS LA POCATIÈRE

Deux erreurs qui ont coûté deux points en sixième et deux autres en huitième manche dans des manches de trois points des Braves Batitech du Témiscouta ont permis à ces derniers de disposer du CHOX-FM de La Pocatière au compte de 6 à 4 devant plus de 150 personnes.

Éric Chénard avec un double de deux points avec deux retraits avait permis au CHOX-FM de prendre une avance de 2 à 0 après cinq manches de jeu. Les Braves Batitech se sont inscrits au pointage pour la première fois en sixième. Thomas Hudon a poussé Rémi Lévesque au marbre avec un simple en fin de sixième manche pour renouer l’impasse. Suite à la deuxième poussée des visiteurs, Cédric Lizotte a redonné un peu d’espoir à son équipe en faisant 6-4 sur son simple mais Patrick Ouellet s’est ressaisi à temps en retirant Dave Rémillard sur des prises avec deux coureurs sur les buts pour mettre un terme à la rencontre.

Lanceur gagnant : Patrick Ouellet (match complet, 4 retraits au bâton)

Lanceur perdant : Philippe Langlois (une manche et deux tiers de lancées, 2e lanceur utilisé)

Au bâton, pour Témiscouata, notons les performances de Félix Castonguay (deux coups sûrs en trois présences et un point produit) et Patrick Clavet (deux coups sûrs en quatre présences et un point produit).

Pour La Pocatière : Thomas Hudon, avec trois coups sûrs en quatre présences et un point produit, ainsi que Rémi Lévesque et Martin Bossé avec deux coups sûrs en quatre présences.

CLASSEMENT FINAL

Malgré cette victoire, les Braves Batitech n'ont pu devancer le CHOX-FM au 6e rang du classement général en raison du nombre de points accordés lors des affrontements entre les deux formations cette saison. C'est donc dire que le Témiscouata termine au 7e rang et affrontera Trois-Pistoles au premier tour des séries éliminatoires. Les autres duels opposeront Edmundston et Matane, Grand-Sault et La Pocatière ainsi que Rimouski et Rivière-du-Loup.