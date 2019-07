Les Braves ont le dernier mot sur le Ciel-Fm

Un but sur balles avec un compte complet, les buts remplis et deux retraits à Patrick Ouellet a donné une victoire aux Braves Batitech du Témiscouata sur le Ciel-Fm de Rivière-du-Loup par la marque de 3 à 2 devant plus de cent personnes, lundi soir.

Les deux équipes se sont contentés d’un point par manche durant toute la partie, en première et deuxième pour le CIEL-FM tandis que les Braves Batitech ont terminé le match en beauté avec un point par manche dans les trois dernières. Trois double-jeu ont été «tournés» dans ce match, deux par le Ciel-FM et un par les Braves Batitech.

Lanceur gagnant : Félix Castonguay (match complet)

Lanceur perdant : Tommy Gendron (match complet)

Au bâton, pour Rivière-du-Loup, Tommy Gendron a bien fait avec deux coups sûrs en trois présences.