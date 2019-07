Le Shaker devance les Braves en 8e manche

Les Braves Batitech du Témiscouata sont revenus de l’arrière à deux reprises, mais le Shaker de Rimouski a sonné la fin du match avec deux points en 8e manche pour clore le débat au compte de 7 à 5, dimanche.

La tentative du troisième retour dans le match des Braves Batitech a pris une mauvaise tournure lorsque Maxime Dugas s’est fait retirer en tentative de vol du deuxième but et ayant un coéquipier au troisième but pour mettre fin au match.

Le Shaker avait pris l’avance en deuxième manche sur les coups d’Israël Ouellet de Maxime Lévesque. La réplique est venue immédiatement lorsque Maxime Dugas a vidé les buts avec un double et qu’il est venu marquer sur la frappe de Michaël Ouellet.

Michaël Morin a redonné l’avance (5-4) aux visiteurs avec un simple de deux points en sixième manche mais les Braves Batitech ont créé l’égalité de nouveau par l’entremise de Maxime Dugas qui a produit son quatrième point du match et retourner les équipes à la case départ.n En huitième manche, Pier-Luc Ouellet a cogné un simple opportun de deux points avec deux retraits pour donner 7-5.

Les Braves termineront la saison régulière avec des duels contre Rivière-du-Loup et La Pocatière, ce soir et demain.