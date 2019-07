Un second match gagné par le Construction Michaël Bérubé

Ce 20 juillet à Matane, le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles a profité d’une poussée de six points en cinquième manche pour briser l’égalité de 3 à 3 et voguer vers une victoire de 9 à 3 sur le Bar La Mansarde de Matane. Le match a été écourté à cinq manches et demi à cause de la pluie.

Lors de la poussée, les visiteurs ont profité de trois buts sur balles, d’un frappeur atteint et de seulement deux coups sûrs, dont le double de deux points de Thomas Morin pour mettre le match hors de portée. Après avoir vu le Construction Michaël Bérubé prendre une avance de 3-0 en trois manches, le Bar La Mansarde a ramené les deux équipes à la case départ avec trois points en quatrième, dont deux sur le double de Jean-Sébastien Durette.

Le lanceur gagnant est Alexandre Dubé avec cinq manches lancées et le lanceur perdant est Nicolas Boudreau avec quatre manches lancées

Au bâton pour Trois-Pistoles, Patrick Belzile a frappé deux coups sûrs en trois présences et Thomas Morin a réalisé deux coups sûrs en quatre présences et a produit deux points. Du côté de Matane, Louis Bernier a accompli trois coups sûrs en trois présences, puis Sébastien Gauthier a frappé deux coups sûrs en trois présences.

Trois-Pistoles a exécuté six points sûrs et une erreur en laissant cinq hommes sur les buts. Dans le cas de Matane, neuf coups sûrs ont été réalisés avec deux erreurs, six hommes ont été laissés sur les buts.

CLASSEMENT DIVISION OUEST DIVISION EST

ÉQUIPES PJ V D Moy Diff ÉQUIPES PJ V D Moy Diff EDMUNDSTON 19 16 3 .842 - TROIS-PISTOLES 19 15 4 .789 - GRAND SAULT 19 12 7 .632 4 RIMOUSKI 19 10 9 .526 5 LA POCATIÈRE 19 6 13 .316 10 RIVIÈRE-DU-LOUP 18 9 9 .500 5.5 TÉMISCOUATA 17 4 13 .235 11 MATANE 20 3 17 .150 12.5

La prochaine rencontre se déroulera le dimanche 21 juillet alors que le Shaker de Rimouski sera confronté aux Braves Batitech du Témiscouata à Cabano à 19 h 30.