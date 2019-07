Une victoire pour le Construction Michaël Bérubé à Rimouski

Ce 19 juillet le CMB de Trois-Pistoles visitait le Shaker de Rimouski. Samuel Laforest a brisé une égalité de 2 partout en début de quatrième manche en cognant un double avec les buts remplis qui a envoyé tout le monde au marbre pour aider le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles à vaincre le Shaker de Rimouski au compte de 8 à 5

Tirant de l’arrière 8-2 après cinq manches et demi de jeu, le Shaker a tenté une remontée avec un point en sixième manche et deux autres en fin de septième, mais Simon Rousseau a forcé Israël Ouellet à frapper un ballon à l’arrêt-court avec deux coureurs sur les buts pour mettre un terme à la rencontre.

Le lanceur gagnant est Dave Voyer avec cinq manches lancées et le lanceur perdant est Maxime Lévesque avec quatre manches et un tiers de lancées. Partie sauvegardée par Simon Rousseau avec un tiers de manche lancée.

Au bâton pour Trois-Pistoles, Jimmy Durette a fait deux coups sûrs en trois présences, puis Alexandre Dubé a frappé deux coups sûrs en trois présences et a produit un point. Pour Rimouski, Maxime Lévesque a fait deux coups sûrs en deux présences, dans le cas de Frédéric Morin et de Kevin Roy, ils ont frappé deux coups sûrs en quatre présences et produit un point.

Trois-Pistoles a fait sept coups sûrs et deux erreurs, puis a laissé sept hommes sur les buts. Du côté de Rimouski, leurs coups sûrs s’élèvent à dix avec trois erreurs et a laissé neuf hommes sur les buts.

CLASSEMENT DIVISION OUEST DIVISION EST

ÉQUIPES PJ V D Moy Diff ÉQUIPES PJ V D Moy Diff EDMUNDSTON 19 16 3 .842 - TROIS-PISTOLES 18 14 4 .778 - GRAND SAULT 19 12 7 .632 4 RIMOUSKI 19 10 9 .526 4.5 LA POCATIÈRE 19 6 13 .316 10 RIVIÈRE-DU-LOUP 18 9 9 .500 5 TÉMISCOUATA 17 4 13 .235 11 MATANE 19 3 16 .158 11.5

Les prochaines rencontres se dérouleront le 20 juillet alors que le Construction Michaël Bérubé visitera La Mansarde de Matane, puis les Braves Batitech du Témiscouata seront à La Pocatière pour y disputer la victoire au CHOX-FM. Les deux parties sont prévues pour 19h30.