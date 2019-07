Elliot Bérubé qualifié pour les championnats du monde de cross-triathlon

Le Louperivois Elliot Bérubé a connu énormément de succès lors du festival de cross-triathlon XTERRA Québec, organisé la fin de semaine dernière au Lac-Delage. Dominant dans son groupe d’âge et membre du top 10 sur 69 participants masculins, l’athlète du Club Filoup a assuré sa qualification pour les championnats du monde de cross-triathlon aux Pays-Bas en 2020.

Profitant d’une belle température et d’une forme exemplaire, Bérubé a complété l’épreuve standard de 1 500 mètres de natation, 27 km de vélo de montagne et 10 km de course en sentier en 3 heures et 19 minutes. Il a ainsi terminé au 1er rang chez les 18-19 ans, au 2e rang chez les 18-24 ans et au 9e rang au classement général chez les hommes.

Cette brillante performance lui a permis de se classer pour les championnats du monde de cross-triathlon aux Pays-Bas en 2020, mais aussi d’obtenir son laissez-passer pour les Mondiaux XTERRA disputés à Hawaii en octobre 2019.

DAVE LÉVESQUE

Notons du même coup que Dave Lévesque, originaire de Trois-Pistoles, a également excellé lors du rendez-vous XTERRA QUÉBEC. L’athlète, qui a déjà participé aux Mondiaux XTERRA à Hawaï, a terminé l’épreuve standard de cross-triathlon au 3e rang dans sa catégorie (30-34 ans) et au 8e rang chez les hommes avec un temps de 3 heures, 18 minutes et 45 secondes. Il a également réalisé la 2e meilleure performance à la course.