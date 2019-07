Franc succès pour la Course de la rivière Ouelle

Malgré les risques d’averses et le vent un peu frisquet le matin, près de 500 personnes ont participé à la 4e édition de la Course de la rivière Ouelle qui s’est tenue le 30 juin. Le record de 400 inscriptions enregistrées en 2017 a été largement dépassé : 538 personnes se sont inscrites à la Course et près de 500 personnes ont effectivement couru ou marché le long des méandres de la rivière sous les encouragements d’une foule de plusieurs spectateurs.

La région était bien représentée à cet événement puisque que près de 200 participants provenaient de l’une ou l’autre des municipalités de la MRC du Kamouraska. Les membres du comité organisateur et les quelque 80 bénévoles ont offert un événement qui a fait la joie des coureurs. « Le succès de cet événement repose sur deux éléments majeurs : l’appui que nos nombreux commanditaires nous accordent soit en argent ou en services et l’implication de tous les bénévoles qui s’activent pour que les coureurs vivent une expérience agréable dans une ambiance festive», a déclaré Anne Crevier, directrice de l’organisation de la Course.

Des personnalités publiques ont participé au 3 km à la marche, dont les députés Bernard Généreux et Marie-Ève Proulx, le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy ainsi que Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle. Bien que la Course de la rivière Ouelle mise sur une participation de coureurs de tous les niveaux, certains ont réalisé une performance très intéressante. Ainsi, parmi les 124 personnes qui ont couru le 10 km, le meilleur temps enregistré l’a été par Alexis Lavoie-Gilbert de Québec qui a franchi la distance en 33 minutes et chez les femmes par Francesca Bernier de L’Islet en 45 minutes.

Au 5 km, 125 personnes ont pris part à la course et le meilleur temps revient à Louis-Pierre Compagna de St-Henri avec 16 minutes et à Brigitte Roy de St-Pascal avec 22 minutes. Sur les 69 coureurs du 3 km, Benjamin Ouellet de St-Pascal a fait le meilleur temps soit 10 minutes et Aurélie Latulippe de Cap-St-Ignace 14 minutes. Les enfants n’ont pas été en reste puisque 115 jeunes de moins de 13 ans ont fait le 1 km et c’est Loic Bérubé de Rivière-Ouelle qui est arrivé premier avec un temps de 4 minutes précédant de seulement 2 secondes Maude Perron de Notre-Dame-du-Portage. Enfin 59 personnes ont participé à la marche de 3 km.

«Quand je regarde les temps enregistrés par plusieurs participants de la région, il est évident que ces personnes s’adonnent à la course à pieds sur une base régulière et c’est là une bonne nouvelle. Mais ce qui me réjouit le plus, c’est de voir le nombre de jeunes participer avec un réel enthousiasme à la course», affirme Francis Ouellet, un coureur aguerri et le porte-parole de la Course de la rivière Ouelle.

L’événement était sanctionné pour une 3e année consécutive par la Fédération québécoise d’athlétisme et organisé de façon à répondre aux exigences de qualité et de sécurité de la mention de niveau argent. Les courses ont été chronométrées électroniquement par la firme SportStats. Il est d’ailleurs possible de consulter les résultats de chaque parcours sur le site Web de la course www.coursedelariviereouelle.com