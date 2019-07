Le Club Filoup brille au Championnat provincial d'athlétisme extérieur

Lors de la fin de semaine dernière à Québec, plusieurs athlètes participaient au Championnat provincial benjamin, cadet et juvénile. Trois athlètes féminines reviennent avec le titre de championne provinciale.

En effet, Sara-Kim Veilleux gagne la médaille d’or à l’épreuve du 80m haies tout en récoltant une médaille d’argent au lancer du javelot. Chez les benjamines, Florence Allard remporte la médaille d’or au lancer du disque et une médaille d’argent au 800m marche. Enfin, la troisième médaille d’or fut celle d’Evelyne Larouche au 800m marche.

Lors de cette épreuve, notons également la médaille de bronze d’Emmy Pelletier. Chez les garçons cadets, Mathis Dumont remporte la médaille de bronze à l’épreuve du 100m. Chez les garçons benjamins, Benoit Chouinard récolte la médaille de bronze au 800m marche.

Également, notons les performances des équipes de relais du club. L’équipe juvénile masculine formée d’Adam Beaulieu, William Plourde, Antoine Lavoie et Mathis Dumont a remporté la médaille d’argent au 4x100m tandis que l’équipe juvénile féminine formée de Rosalie Ouellet, Jia Fournier, Naomy-Célest Soucy et Sara-Kim Veilleux ainsi que l’équipe cadette masculine composée de Nicolas Beaulieu, Benoit Chouinard, Simon Beaulieu et d’Adam Pelletier ont remporté la médaille de bronze au 4x100m également.

Les athlètes étaient entrainés par Marcel Gagnon, Vincent Gagnon et Axele-Fortin Bélanger.