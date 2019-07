Le Tournoi de balle Alex Belzile atteint de nouveaux sommets

Devenu une belle tradition à Saint-Éloi, le Tournoi de balle donnée Alex Belzile a été une nouvelle fois couronné d’un franc succès, les 21, 22 et 23 juin. Par cet évènement, l’athlète membre de l’organisation du Canadien de Montréal, souhaite encourager la pratique de différents sports dans la communauté.

«C’est fantastique de constater que le tournoi est de plus en plus populaire. C’était notre meilleure édition. L’appui de tout le monde, notamment celui de nos commanditaires et de nos bénévoles, a été extraordinaire. C’est grâce à eux et au travail du comité organisateur que cet évènement est possible», a souligné Alex Belzile.

Cette année, plusieurs équipes provenant de partout au Québec se sont donné rendez-vous à Saint-Éloi pour la compétition. C’est d’ailleurs avec un match amical entre les anciens joueurs du Rorquals de Trois-Pistoles et du Thunder de Rivière-du-Loup que l’événement s’est ouvert, vendredi. C’est ainsi plus de 20 années de souvenirs que ces athlètes et l’arbitre Richard «Mito» Michaud ont pu se remémorer.

Pour une troisième année consécutive, l’équipe Peintre et Plâtre PA Rioux a enlevé les grands honneurs du tournoi compétitif. Elle a vaincu, en grande finale, la formation Roland Belzile ltée dans le cadre d’un match suivi par les amateurs.

«C’est un événement rassembleur et les gens l’ont adopté, alors c’est vraiment intéressant. Je remercie tous ceux et celles qui sont venus nous voir au cours de la fin de semaine», a ajouté l’athlète de 27 ans qui a pu aussi compter sur la présence de ses amis Antoine Waked, Maxim Lamarche et Alexandre Grenier du Rocket de Laval.

L’organisation du Tournoi de balle Alex Belzile tient à remercier les généreux commanditaires, sans qui l’évènement n’aurait pu avoir lieu. Mille fois merci aux Loisirs de Saint-Éloi, aux collaborateurs bénévoles, ainsi qu’à tous les jeunes qui se sont impliqués tout au long du tournoi. Merci également à la population de Saint-Éloi et des environs pour les encouragements et le support. Enfin, merci aux équipes participantes et félicitations aux gagnants.