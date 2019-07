Marc-Antoine Bérubé se joint à l’équipe Baseball Québec

Marc-Antoine Bérubé, originaire de Trois-Pistoles, fait désormais partie de l’équipe de Baseball Québec. L’artilleur, membre de l’organisation des A’s d’Oakland entre 2015 et 2017, agira à titre d’analyste en recherche et développement.

Le premier mandat de Bérubé sera d’analyser le bras lanceur des catégries Moustique, Pee-Wee et Bantam, autant dans le baseball récréatif que dans le baseball de compétition. «Une analyse profonde nous permettra de mettre en place de nouveaux outils pour aider les entraineurs à gérer le bras de lanceur durant toute la saison», peut-on lire dans un communiqué de presse diffusé le 9 juillet.

«Depuis quelques années, nous suivons avec attention la situation qui prévaut chez nos voisins du sud, à savoir le nombre élevé de jeunes lanceurs américains victimes de maux de bras et l'augmentation spectaculaire qui en découle de joueurs qui doivent passer sous le bistouri!», mentionne Sylvain Saindon, directeur technique à Baseball Québec. «Avec Marc-Antoine, on travaillera en amont afin de mettre sur pied des programmes qui tenteront de prévenir ces types de blessures. Cela permettra à nos joueurs d’avoir le meilleur parcours baseball possible, en minimisant les impacts négatifs sur la santé de nos athlètes.»

«Avec les nombreux outils disponibles pour mesurer l’efficacité des gestes que nos jeunes font sur le terrain, Marc-Antoine pourra très certainement collecter assez de données pour développer de nouvelles routines de lancers, de nouvelles façons d'échauffer le haut du corps avant les pratiques et parties et une tonne d'autres outils qui permettront aux entraîneurs de prévenir les blessures que nos jeunes joueuses et joueurs pourraient subir durant l'année», souligne Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec.

Lors de son retour au Québec, Marc-Antoine Bérubé s’est joint au groupe d’entraîneurs de l’Académie de baseball du Canada pour diriger les lanceurs. Il étudie actuellement pour être thérapeute sportif à l’Université Concordia.