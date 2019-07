Richard Vachon nommé assistant-entraîneur chez les 3L

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup a annoncé la nomination de Richard Vachon au poste d’assistant-entraîneur pour la saison 2019-2020.

Pour seconder Benoit Laporte, Karl Boucher cherchait un entraîneur qui avait du vécu dans la ligue avec plusieurs années d’expérience dans le hockey senior. De ce point de vue, Richard Vachon était le candidat idéal.

«On cherchait un coach qui connaît bien les joueurs et la façon de faire de la LNAH. Richard et Benoit ont discuté la semaine dernière et ça cliqué dès les premières minutes. En plus, Richard connaît déjà quelques joueurs de notre équipe.»

La dernière présence de Richard Vachon derrière un banc de la LNAH remonte à la saison 2017-2018 avec le COOL-FM de St-Georges. Ce dernier se dit heureux de s’associer au 3L. «Ça fait longtemps que je connais Karl, les 3L c’est une bonne organisation. J’ai hâte de rencontrer tous les joueurs et de travailler avec Benoit qui a un solide bagage hockey.»

L’entraîneur-chef Benoit Laporte est lui aussi très heureux de ses premiers contacts avec Richard Vachon. «On a discuté la semaine dernière et j’aime son approche de la game. Il est passionné de hockey de la LNAH et je sais qu’il saura m’appuyer dans la gestion des matchs».