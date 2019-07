Le Ciel-Fm et le CMB l'emportent

Le Ciel-Fm de Rivière-du-Loup et le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles ont récolté deux belles victoires, ce mercredi 10 juillet, l'emportant respectivement contre Rimouski et Matane dans des matchs à caractère offensifs.

Ainsi, lors d'un match qui a duré trois heures, le Ciel-Fm est sorti gagnant avec 15 points contre 10 pour le Shaker de Rimouski devant une foule de plus de 200 personnes. Il y a eu cinq manches de quatre points et plus dans le match (trois par le Ciel-Fm et deux par le Shaker). Tirant de l’arrière 15-5 à son dernier tour au bâton, le Shaker a tenté une dernière poussée, mais ce fut trop peu trop tard.

Lanceur gagnant : Jimmy Lévesque (six manches lancées)

Lanceur perdant : Maxime Lévesque (deux manches lancées)

Au bâton, pour Rivière-du-Loup, Franco Dumont (trois coups sûrs en trois présences et deux points produits) et Jeff Richard (quatre coups sûrs en cinq présences et cinq points produits) ont brillé.

TROIS-PISTOLES

À Trois-Pistoles, le Construction Michaël Bérubé a rapidement repris la poussée de deux points (sur un double de Jean-Christophe Dumas) du Bar La Mansarde de Matane en entrée de jeu en marquant quatre points à son premier tour au bâton pour prendre une avance de 4-2 et tendre vers un gain de 10 à 4.

Les gagnants ont ajouté deux autres points la manche suivante pour augmenter l’avance à 6-2. L’offensive du Construction Michaël Bérubé s’est tue seulement à une seule reprise durant le match, soit en 3e manche. Dave Voyer (en 4e manche) et Jacob April (en 6e) ont claqué la longue balle en solo pour les locaux.

Lanceur gagnant : Serge Rioux (match complet, six retraits au bâton)

Lanceur perdant : Maxime Gauthier (trois manches lancées)

Au bâton, pour Trois-Pistoles, Dave Voyer (trois coups sûrs en quatre présences dont un circuit et deux points produits), Samuel Laforest (trois coups sûrs en quatre présences) et Thomas Morin (deux coups sûrs en quatre présences et un point produit) se sont démarqués.

CE SOIR

Ce soir, le 11 juillet, Le jeudi 11 juillet, le CHOX-FM de La Pocatière visitera les Braves Batitech du Témiscouata à compter de 20 h.