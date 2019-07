Les Braves Batitech s'inclinent à Grand-Sault

Une foule de plus de 200 personnes a vu Billy Parker prendre le contrôle du match avec un coup de circuit de trois points en première manche et contrer l’avance de 2 à 0 que les Braves Batitech du Témiscouata s’étaient donnés en levée de rideau pour amener les siens vers un gain de 7-3.

Parker a bien éparpillé les huit coups sûrs qu’il a accordé lors du match pour ajouter la victoire à sa fiche. Il a de plus frappé trois coups sûrs. Les Cataractes ont donné un bon coup de main à leur lanceur en marquant un point par manche jusqu’en sixième. Les visiteurs avaient pourtant bien entrepris le match en cognant quatre coups sûrs en première manche dont trois de suite pour enlever le zéro du tableau indicateur. Ils ont de plus laissé des coureurs sur les buts dans six des sept manches de jeu.

Lanceur gagnant : Billy Parker (match complet, quatre retraits au bâton)

Lanceur perdant : Patrick Ouellet (match complet, trois retraits au bâton)

Au bâton, pour Témiscouata : Félix Castonguay (deux coups sûrs en trois présences et un point produit), Samuel Pearson et Michaël Ward (deux coups sûrs en quatre présences).