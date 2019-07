Défaite pour le CIEL-FM et victoire pour le CMB

Le 6 juillet, en après-midi, le CIEL-FM de Rivière-du-Loup a subi une défaite contre les Cataractes de Grand Sault qui ont gagné 3 à 2. Dans la soirée, le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles l’a emporté haut la main avec un pointage de 16 à 2 contre les Cataractes de Grand Sault.

Le CIEL-FM de Rivière-du-Loup VS les Cataractes de Grand Sault

Rico Proulx à l’aide d’un ballon-sacrifice a permis aux Cataractes d’ouvrir le pointage en troisième manche. Le CIEL-FM a répliqué la manche suivante sur le roulant de Félix Tardif qui a poussé Jeff Richard au marbre de créer l’impasse de nouveau. Éric Moreau a brisé une égalité de 1-1 en début de septième manche avec un simple de deux points avec les buts remplis pour permettre aux Cataractes de Grand Sault d’avoir le dessus sur le CIEL-FM de Rivière-du-Loup. Tirant de l’arrière 3 à 1 en fin de septième manche, les locaux ont donné une bonne frousse aux Cataractes en marquant un deuxième point et en remplissant les buts, mais Matt Curry a mis fin au match en retirant Chad Lacasse sur trois prises.

Lanceur gagnant : Matt Curry (match complet, neuf retraits au bâton)

Lanceur perdant : Chad Lacasse (six manches et un tiers de lancées, cinq retraits au bâton)

Au bâton

Pour Grand Sault : Éric Moreau : deux coups sûrs en trois présences et deux points produits; Jamie Gagnon : deux coups sûrs en trois présences.

Pour Rivière-du-Loup : Jérome Ouellet : trois coups sûrs en quatre présences; Jean-François Lévesque : deux coups sûrs en trois présences.

ÉQUIPES POINTS COUPS SÛRS ERREURS Hommes laissés sur les buts Grand Sault 3 6 1 9 Rivière-du-Loup 2 9 0 9

Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles VS les Cataractes de Grand Sault

Jimmy Durette a connu un match du tonnerre en frappant cinq coups sûrs en cinq présences (produisant six points) dont un grand chelem en troisième manche et en méritant la victoire au monticule. Les gagnants ont mis le match hors de portée en deuxième et troisième manche en marquant 11 points (6 et 5) sur 12 coups sûrs, soit six par manche. Les Cataractes avaient ouvert le score en début de match sur le circuit en solo du premier frappeur de la rencontre, Matt Curry et le simple d’Éric Moreau.

Lanceur gagnant : Jimmy Durette (cinq manches lancées)

Lanceur perdant : François Fortier (deux manches lancées)

Au bâton

Pour Trois-Pistoles : Jimmy Durette: cinq coups sûrs en cinq présences, un grand chelem et six points produits; Olivier Dionne : quatre coups sûrs en quatre présences, un circuit et trois produits; Alexandre Dubé : trois coups sûrs en cinq présences; Guillaume Bérubé : deux coups sûrs en quatre présences; Thomas Morin : deux coups sûrs en cinq présences.

ÉQUIPES POINTS COUPS SÛRS ERREURS Hommes laissés sur les buts Grand Sault 2 6 4 5 Trois-Pistoles 16 19 1 9

CLASSEMENT DIVISION OUEST DIVISION EST

ÉQUIPES PJ V D Moy Diff ÉQUIPES PJ V D Moy Diff EDMUNDSTON 16 13 3 .813 - TROIS-PISTOLES 16 12 4 .750 - GRAND SAULT 15 11 4 .733 1.5 RIMOUSKI 15 9 6 .600 2.5 TÉMISCOUATA 13 3 10 .231 8.5 RIVIÈRE-DU-LOUP 14 6 8 .429 5 LA POCATIÈRE 13 3 10 .231 8.5 MATANE 16 2 14 .125 10

La prochaine rencontre se déroulera aujourd’hui même à 14 heures où le CHOX-FM de La Pocatière visitera les Braves Batitech du Témiscouata.