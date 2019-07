Belle présence des athlètes Filoup à Pohénégamook

Dimanche dernier avait lieu le triathlon de Pohénégamook. Les athlètes Filoup de tous âges étaient présent pour prendre part aux courses de triathlon et duathlon.

Mathieu Rivard a pris le 2e rang du triathlon olympique avec un impressionnant chrono de 2:17:12. Éliot Bérubé a remporté la 1re position au sprint en 1:09:11 et Émilie Labrosse le 3e rang. Marie-Ève Talbot a remporté l'or au duathlon sprint en 1:13:41.

De plus, les athlètes de Filoup triathlon jeunesse ont pu mettre en application ce qu'ils avaient appris lors de leur saison d'entrainement. Ainsi, 5 athlètes ont pris part au triathlon jeunesse et 4 autres dans les catégories U13 et U15.

Du même coup, notons la troisième place de Frédérique Deschamps au 5 km de Rivière-Ouellet.