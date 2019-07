200 000 $ pour la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

C’est sous un soleil ardant et dans le plaisir que s’est déroulée, le vendredi 5 juillet, la 28e édition du tournoi de golf de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. Cette année, l’activité-bénéfice estivale a permis d’amasser l’impressionnante somme de 200 000 $.

Ce beau montant permettra à la Fondation de faire l’achat de plus d'une dizaine d'équipements de haute technologie permettant d’augmenter l’efficacité et la rapidité des soins que les professionnels de la santé peuvent offrir dans les installations de la MRC de Rivière-du-Loup.

Concrètement, quinze nouveaux appareils seront acquis, ce qui est exceptionnel. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment un moniteur cardiorespiratoire pour les nouveau-nés et un équipement qui permettra aux enfants qui souffrent d’insuffisance respiratoire de recevoir des soins directement à Rivière-du-Loup.

«On s’unit ensemble pour la santé de nos proches. L’objectif, c’est vraiment d’acheter des équipements et de voir à des programmes qui permettent aux gens de vivre en santé chez eux. Je dis souvent que quand on a des bons soins près de nos proches, on va récupérer plus vite dans la maladie», explique la directrice-générale de la Fondation, Isabelle Dubé.

L’activité 2019, présidée par Stéphanie et Kévin Poitras des Aliments Asta, a été un tel succès que la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup pourra répondre positivement à toutes les demandes faites par les différents départements impliqués auprès de l’enfance. C’est le cas des départements de périnatalité, de la pédiatrie, de la réadaptation jeunesse et de la santé mentale jeunesse, par exemple.

Le tournoi de golf a rassemblé 180 golfeurs sur le terrain de Rivière-du-Loup. Le chèque tant attendu a été remis lors du souper qui a conclu la journée à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup.

