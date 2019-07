Deux belles victoires pour le Ciel-Fm

Le Ciel-Fm de Rivière-du-Loup a récolté deux gains lors d’un programme double contre le Bar La Mansarde de Matane, samedi, au stade municipal. Les victoires ont été acquises au compte de 11-5 et 4-3.

Lors du premier duel, Rivière-du-Loup est tombé à bras raccourcis sur le lanceur partant de Matane, François Larouche, dès la manche initiale en le martelant de quatre points pour donner le ton à la partie.

Antoine Boucher a fait mal aux visiteurs avec un double de deux points en première manche et un simple de deux points en quatrième manche. Franco Dumont a imité son coéquipier en produisant aussi deux points à l’aide d’un double en cinquième manche. Le Bar La Mansarde a marqué trois points en septième manche sur quatre buts sur balles.

Lanceur gagnant : Félix-Alexandre Trudel (quatre manches lancées)

Au bâton, pour Rivière-du-Loup, Franco Dumont avec deux coups sûrs en deux présences et deux points produits, Antoine Boucher avec deux coups sûrs en trois présences et quatre points produits, Jeff Richard avec deux coups sûrs en trois présences et Philippe-Antoine Gagnon avec deux coups sûrs en quatre présences et deux points produits, ont contribué.

2E MATCH

Dans le cas du 2e affrontement, les Louperivois ont profité d’une erreur en fin de septième manche pour arracher la victoire. Avec deux coureurs sur les buts et aucun retrait en fin de septième manche, Philippe-Antoine Gagnon avec son troisième coup sûr du match, a permis à Félix-Alexandre Trudel de croiser le marbre sur une erreur et mettre fin au match.

Lanceur gagnant : Michaël Lavoie (match complet)