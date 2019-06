Simon Dion-Viens à l’Autodrome Chaudière ce weekend

Simon Dion-Viens sera en piste samedi le 29 juin prochain pour la première course en sol québécois de la saison 2019 de la série Nascar Pinty’s Canada.

L’évènement aura lieu sur le petit circuit de l’Autodrome Chaudière, situé dans la région de Québec. Pour l’occasion, le pilote du Kamouraska se retrouvera au volant de la voiture #37 de son équipe de course aux couleurs de Castrol Canada et supportée par Bestbuy Pièces d’auto Rive-Sud, Rousseau Métal et Impact Ford.

«Nous avons connu une bonne course lors de l’épreuve initiale sur circuit routier au mois de mai au Canadian Tire Motorsport Park et les membres de mon équipe et moi-même avons très hâte d’être de retour en piste. Pour l’épreuve de Chaudiere, je sais que je ferai face à un défi de taille car les meilleurs pilotes de stock-car canadiens y seront tous présents. Par contre, les essais effectués un peu plus tôt avec la voiture ont été concluants et nous sommes confiant d’obtenir un bon résultat ce week-end.

La course de Chaudière aura aussi une signification particulière pour tous mes équipiers et moi-même car nous avons malheureusement été affecté par le décès au cours des dernières semaine de Bruno Dionne, un des membres de mon équipe de course. Nous souhaitons d'ailleurs nos plus sincères condoléances à tous les membres de sa famille et ses amis», explique Simon.

L’action débutera ce samedi 29 juin à 11 h 20 pour les pratiques. La qualification aura lieu à 14h35 et le drapeau vert sera agité à 17h30. À noter que la course sera diffusée en différé sur les ondes de TSN et de RDS.

Simon Dion-Viens tient à remercier ses principaux partenaires : Castrol Canada, BestBuy Pièces d’Autos, Rousseau Metal, Impact Ford, Le Grand Prix de Trois-Rivières, les Entreprises Rémi Charest, Construction Luc Moreau, OMP et Jerry Hall design.