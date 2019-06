Saint-Cyprien accueille la McGregor Offroad Series

C’est cette fin de semaine que la série McGregor Offroad Series, présentée par WE-Finances, débarque à Saint-Cyprien. L’événement aura lieu ce samedi 29 juin, entre 10 h et 18 h, sur le site du Complexe Louis Santerre (101-B Collin), près de l’aréna.

Les amateurs de courses seront comblés alors que des pilotes des séries VTT (quads), côte à côte (side by side) et la nouvelle série de courses des spectaculaires Offroad SuperTruck s’élanceront sur la piste pour en donner plein la vue aux spectateurs.

Les frères Serge et Guillaume Michaud, promoteurs de la nouvelle série McGREGOR Offroad Series, sont très heureux de proposer des circuits uniques au Québec. Ceux-ci proposent des parcours larges et rapides avec des virages serrés et des sauts planeurs à longue portée.

L’événement se veut familial alors qu’en plus des courses, des activités sont proposées sur le site, dont un spectacle de divertissement avec un des célèbres Monster Truck.

CATÉGORIES OFFERTES

Les amateurs et les professionnels auront accès aux différentes catégories selon les types de courses proposés. Les règlements entourant les différentes catégories ainsi que les modalités d’inscription sont disponibles sur le site web www.mcgregoroffroad.com.

De plus amples informations sont disponibles au www.mcgregoroffroad.com. Les billets sont en vente sur le site web au coût de 15 $ par personne. À l’entrée du site, le coût sera de 20 $.