Charle Truchon invité au camp national de développement U17

Le défenseur des Albatros du Collège Notre-Dame, Charle Truchon, fait partie des 25 joueurs de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec à avoir reçu une invitation pour le camp national de développement des moins de 17 ans du Canada. Celui-ci se tiendra du 19 au 26 juillet à Calgary.

Ce sera donc une autre belle expérience pour l’athlète originaire de Matane qui a aussi fait partie de l’Équipe Québec, gagnante de la médaille d’or lors des derniers Jeux du Canada. Le jeune homme a été récemment repêché par les Ramparts de Québec dans la LHJMQ.

CAMP

Plusieurs Québécois, parmi lesquels une majorité a progressé au sein de la structure de Hockey Québec, ont ainsi reçu une invitation et seront présents au camp. Au total, 112 des meilleurs joueurs de ce groupe d’âge au pays prendront la direction de l’Alberta.

Pendant le camp d’une semaine, les joueurs (12 gardiens de but, 36 défenseurs et 64 avants), qui seront répartis en six équipes, participeront à des entraînements sur glace et hors glace, à des tests de conditionnement physique, à des matchs intraéquipes et à des séances en classe.

«Le camp national de développement des moins de 17 ans représente la première étape de ces athlètes dans leur carrière avec Équipe Canada », a affirmé Shawn Bullock, directeur des équipes nationales masculines. « Ces joueurs apprendront ce qu’il faut pour porter le chandail arborant la feuille d’érable en compétition internationale. Nous sommes là pour appuyer leur développement en leur offrant les expériences sur glace et hors glace dont ils ont besoin pour réaliser leur rêve de représenter leur pays.»

Après le camp, les joueurs seront suivis durant les premières semaines de la saison 2019-2020, avant que 66 soient nommés aux trois équipes nationales du Canada – Équipe Canada Blancs, Équipe Canada Noirs et Équipe Canada Rouges – en vue du Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2019, qui se tiendra du 2 au 9 novembre, à Medicine Hat, Alb., et Swift Current, Sask.