Des moustiques et du baseball

Les moustiques sont nombreux cet été, la faute à un printemps tardif, frais et humide. Mais ce weekend, ce sont des moustiques à casquettes, issus du baseball mineur qui ont envahi les terrains de balle de la Ville de Rivière-du-Loup dans le cadre du tournoi Moustique A et B de Rivière-du-Loup.

Pas moins de 12 équipes étaient inscrites dans le A dont 6 du Bas-Saint-Laurent et 6 autres de l'extérieur, notamment de Chicoutimi, Shawinigan, Val-Bélair, Cap-Rouge et Lotbinière. Dans le B, les équipes étaient toutes issues de la région. Un tournoi qui s'est déroulé sous un ciel clément et ensoleillé.

MARINIERS A ET B

Les Mariniers moustique A ont vu leur beau parcours prendre fin en demi-finale face aux Patriotes de la région de Québec par la marque de 8-6. Les joueurs des entraineurs Jérôme Paquet-Dickner, Martin Massé et Jonathan Rochefort ont effectué une belle remontée en 6e manche, avec une poussée de quatre points, mais c'était trop peu trop tard. Dans la défaite, retenons le circuit intérieur de Théo Dumont, nommé joueur du match.

«Nous sommes encore en mode apprentissage. Six de nos joueurs sont de première année Moustique», fait observer l'entraineur Martin Massé. Des jeunes qui doivent se familiariser avec de véritables lanceurs et non plus des lance-balles. «Les équipes que nous affrontons ont joué beaucoup plus de parties que nous à date, la météo ne nous a pas aidés. Mais les garçons n'ont pas abandonné. On va construire sur cette dernière manche.»

Le tournoi s'est conclu par une victoire de Saint-Pascal contre les Patriotes par la marque de 9-3. Dans le Moustique B, les Mariniers ont connu un beau parcours en atteignant la finale. L'équipe louperivoise s'est inclinée 8-7 contre la formation de Saint-Pascal.

Les entraineurs ont tenu à remercier les bénévoles sans qui le tournoi n'aurait pu être présenté. Un succès qui se partage en équipe.