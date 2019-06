Les Braves Batitech du Témiscouata l’emportent sur Matane

Les Braves Batitech du Témiscouata ont marqué trois points non-mérités en 4e manche pour prendre les devants 3 à 1 et se diriger vers un gain de 4 à 2 sur Le Bar La Mansarde de Matane le 22 juin.

Avec un coureur au deuxième but et deux retraits lors de cette manche, les visiteurs ont accordé un but sur balles à Félix Castonguay pour se donner un jeu aux trois coussins. Les données pour les visiteurs ont toutefois été faussées à la suite d’une erreur et deux coups sûrs de suite qui ont permis aux Braves Batitech d’inscrire trois points. Malgré quatre coups sûrs la manche suivante, les gagnants n’ont marqué qu’un seul point.

Le lanceur gagnant est Anthony Fournier avec six manches lancées et quatre retraits au bâton. Le lanceur perdant est Maxime Gauthier avec quatre manches lancées et la partie sauvegardée a été créditée à Patrick Ouellet avec une manche lancée.