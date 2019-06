Des défaites pour Trois-Pistoles et le Témiscouata

Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles, ainsi que les Braves Batitech ont perdu leurs rencontres respectives du 21 juin dans la Ligue de baseball sénior Puribec aux mains du Frontière FM d’Edmundston et des Cataractes de Grand-Sault.

Bryan Riviera et Elixander Fernandez ont uni leurs efforts au monticule pour ne donner que cinq coups surs au Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles et permettre au Frontière FM d’Edmundston de remporter une victoire de 8 à 4, devant un auditoire de plus de 100 personnes.

Les gagnants ont marqué quatre points sur six coups sûrs en 4e manche pour distancer l’équipe locale par 5 à 0. Dave Voyer a ramené son équipe à 5-2 avec un circuit de deux points la manche suivante mais Elixander Fernandez l’a imité en début de 6e pour donner le coup d’assommoir au Construction Michaël Bérubé. Tous les joueurs de l’alignement partant du Frontière FM ont frappé la balle en lieu sûr.

La victoire est inscrite à la fiche de Bryan Riviera, et la défaite revient à Simon Rousseau avec quatre manches lancées. Au bâton pour Edmundston : Elixander Fernandez a réalisé trois coups sûrs en quatre présences, un circuit et deux points produits, tandis que Charles Nadeau a réussi trois coups sûrs en quatre présences et deux points produits. Pour Trois-Pistoles, Michaël Bérubé a inscrit deux coups surs en trois présences, et deux points produits.

BRAVES VS CATARACTES

Matt Curry a été parfait six manches (trois frappeurs par manche sans que personne ne touche à un coussin) sur sept pour conduire les Cataractes de Grand Sault vers une victoire de 12 à 1 sur les Braves Batitech du Témiscouata. Curry a connu son seul faux-pas en 4e manche où il a donné trois coups sûrs de suite (Samuel Pearson, Félix Castonguay et Patrick Ouellet) après deux retraits pour perdre son jeu blanc. Il a de plus retiré 10 frappeurs sur des prises. Les Cataractes ont ouvert le score sur les circuits consécutifs de Mathieu Moreau et Rico Proulx en 3e lors d’une manche de quatre points. La pétarade s’est poursuivie durant les trois autres manches. Au bâton pour Grand-Sault, Mathieu Moreau a réalisé trois coups sûrs en quatre présences et trois points produits. Éric Moreau a réussi trois coups sûrs en quatre présences et deux points produits.