Ils courent 160 km à l’Ultra Trail Gaspesia 100

La fin de semaine dernière, deux athlètes de la région, Jason Bérubé et Mathieu Lavoie-Dion, se sont attaqués à un défi de taille : l’Ultra Trail Gaspesia 100, une course en sentier de 160 kilomètres.

Les deux coureurs ont réussi à franchir l'impressionnante distance en moins de 28 heures, terminant ensemble en 3e position dans la catégorie senior chez les hommes et en 7e place au classement général.

Au final, seulement 16 participants sur plus de 50 ont réussi l’exploit de terminer l’épreuve dans le temps maximum alloué de 30 heures en raison des conditions de course et du terrain très technique.

Notons par ailleurs que la région du KRTB a brillé en Gaspésie en étant représentée par plusieurs coureurs et coureuses lors des différentes épreuves. L’une d’entre elles, la Louperivoise Josianne Mailloux, a grimpé sur la plus haute marche du podium chez les femmes à l’épreuve TP50, une course de 50 kilomètres sur trois jours. Cet excellent résultat lui a aussi conféré le 7e rang du classement général.