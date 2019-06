Le Club de golf Transcontinental ouvre sa saison en grand

Le samedi 1er juin, le Club de golf Transcontinental tenait son tout premier tournoi de golf de la saison, organisé par Michel St-Pierre, nouveau membre du conseil d’administration et adepte de hockey au Transcontinental.

Ce premier tournoi a réuni plus de 70 golfeurs et golfeuses. L’activité était suivie d’un souper bénéfice «côtes levées», qui a regroupé plus d’une centaine de personnes. Pour cette occasion, le Club a pu compter sur une commandite exceptionnelle des Aliments Asta ainsi que sur la contribution de nombreux bénévoles, tant pour l’organisation du tournoi que du souper.

D’autres commanditaires ont participé à la réussite de l’activité, tels la Caisse Desjardins Transcontinental-Portage, le Gaz Bar Morin, le Marché Richelieu – Alimentation J-P Labonté, l’Érablière Sirop d’Or et le traiteur l’Incontournable.

La journée s’est terminée sur une note festive avec Jacinthe Levasseur à la guitare, dont la musique a ravi les danseurs toujours présents dans la salle.

«C’est une réussite qui marque de façon très positive le début de la saison 2019 au Golf Transcontinental», a affirmé le président du conseil d’administration, Dany Patry.

Plusieurs autres tournois sont prévus à l’horaire de l’été, dont le tournoi d’ouverture, le 15 juin, le tournoi Invitation, le 29 juin, le tournoi Championnat, les 20 et 21 juillet, le tournoi Souvenir, le 3 août, le tournoi des couples, le 17 août, le tournoi des Vaillants, le 31 août, le tournoi des Gens d’affaires, le 7 septembre et le tournoi de la Persévérance scolaire, le 21 septembre. L’été s’annonce animée au Club de golf Transcontinental.