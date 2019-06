Le CMB gagne, le Ciel-Fm et les Bravent s'inclinent

Deux matchs étaient présentés dans la Ligue de baseball Puribec, mercredi soir. D'un côté, le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles l'a emporté au compte de 6 à 1 contre le Ciel-Fm de Rivière-du-Loup, à la maison. De l'autre, les Cataractes de Grand-Sault ont eu le dessus sur les Braves Batitech du Témiscouata avec une victoire de 7 à 4

Devant ses partisans, le CMB de Trois-Pistoles a compressé ses six points dans les deux premières manches (4 et 2) pour ainsi disposer du Ciel-Fm. Rafaël Boucher a été la victime de cette compression. Samuel Laforest a produit un point par manche.

Les gagnants ont vu les lanceurs du Ciel-Fm leur permettre de se rendre sur les buts huit fois sans frapper la balle en lieu sûr (six bus sur balles et deux frappeurs atteints). Le lanceur gagnant, Serge Rioux, a perdu son jeu blanc en cinquième manche lorsque Jimmy Lévesque a permis à Antoine Boucher de toucher à la dernière base avec un simple et deux retraits.

Lanceur gagnant : Serge Rioux (cinq manches de lancées)

Lanceur perdant : Rafaël Boucher (une manche de lancée)

Au bâton, pour Rivière-du-Loup : Antoine Boucher avec deux coups sûrs en trois présences et un point produit. Pour Trois-Pistoles : Jimmy Lebel-Briand avec deux coups sûrs en deux présences.

Grand-Sault vs Témiscouata

Les Cataractes de Grand Sault ont profité de deux erreurs en début de cinquième manche pour marquer cinq points non-mérité sur cinq coups sûrs et avoir le meilleur sur les Braves Batitech du Témiscouata. Les gagnants ont marqué les deux derniers points du match sur le double d’Éric Moreau avec deux retraits en septième manche.

Lanceur gagnant : Billy Parker (quatre manches et deux tiers de lancées)

Lanceur perdant : Félix Castonguay (match complet)

Partie sauvegardée : François Fortier (deux manches et un tiers de lancées

Au bâton pour Grand Sault : Éric Moreau avec deux coups sûrs en quatre présences et trois points produits. Pour le Témiscouata : Félix Castonguay avec deux coups sûrs en trois présences et un point produit.