30 jeunes initiés à la pêche à Dégelis

À chaque année, le programme Pêche en herbe permet d’initier des jeunes de 9 à 12 ans à la pêche sportive. Le 8 juin dernier, 30 nouveaux pêcheurs ont découvert ce sport à Dégelis en plus de recevoir un équipement de pêche complet et un permis valide jusqu’à l’âge de 18 ans.

En fait, le programme Pêche en herbe vise à fournir une aide matérielle ou financière aux organismes qui mettent sur pied une journée d’initiation à la pêche sportive. Ainsi, on souhaite favoriser la relève de pêcheurs et donner aux jeunes les outils nécessaires pour qu’ils retournent pêcher.

Marco Dumont, président de l’Association Chasse et Pêche du Baseley à Dégelis, est au cœur de l’organisation de cet évènement mis en place depuis une quinzaine d’années. «Aujourd’hui, je revois ces jeunes-là sur le lac», a-t-il souligné. «En 2019, ces 30 jeunes provenaient principalement du Témiscouata, nous avions même une jeune fille de Rivière-du-Loup. Ils voient notre activité sur le site de Pêche en herbe et demandent d’y participer», a expliqué M. Dumont.

Pour faciliter le travail des bénévoles, on demande que chaque jeune soit accompagné d’un parent. «Notre journée est organisée la fin de semaine pour laquelle la pêche est gratuite au Québec, cela permet à des parents également de mettre une ligne à l’eau même s’ils n’ont pas de permis», a précisé le président. «Ce n’est pas parce qu’un parent n’est pas un pêcheur qu’un enfant n’en deviendra pas un», a-t-il ajouté.

Le programme Pêche en herbe reçoit la collaboration des magasins Canadian Tire qui fournissent les équipements de pêche offerts aux jeunes. Localement, l’Association Chasse et Pêche du Baseley obtient également l’appui de partenaires qui ont permis cette année l’achat de 1000 truites mouchetées déposées dans la rivière à la Perche, qui elle passe en plein cœur du village. «Ce fut plus difficile cette année pour la pêche la journée même puisque le niveau de l’eau dans la rivière était haut. Nous avons d’ailleurs invités les jeunes à revenir quelques jours plus tard», a noté l’organisateur.

L’Association Chasse et Pêche du Baseley a aussi bénéficié du programme d’aide à l’ensemencement du ministère pour un montant de 750 $. La Caisse populaire des Lacs de Témiscouata a donné 500 $ et la Ville de Dégelis 250 $. «L’Association a fourni le tiers du montant nécessaire à l’achat des poissons, pour un total de 2000 $ de truites mouchetées», a précisé Marco Dumont. Le magasin Le Coin du Sport de Dégelis s’est également impliqué dans l’activité. «Pour les jeunes, le programme Pêche en herbe, ça représente 23 $ pour le permis de pêche cette année, un équipement complet en cadeau et une belle journée d’initiation», a conclu le président.