District Danza fait rayonner Rivière-du-Loup

L’école de danse District Danza de Rivière-du-Loup a terminé sa saison avec une pluie de médailles, la fin de semaine dernière, du côté de Trois-Rivières.

Les différentes troupes, composées de plus de 85 danseurs âgés entre 7 et 30 ans, reviennent ainsi du Festival DanseEncore avec une impressionnante récolte de 22 médailles, dont 7 d’or et 13 d’argent.

Individuellement, Victoria Lépine a brillé en remportant la médaille d’or, deux fois plutôt qu’une, grâce à ses solos jazz et contemporain. Kelliane Rousseau s’est aussi démarquée en hip-hop avec une 2e position.

Les deux danseuses, accompagnées de leurs compatriotes Emma Normard et Océane Bérubé Bouchard, vivront d’ailleurs une expérience unique la fin de semaine prochaine dans le cadre du festival DanseEncore, puisqu’elles donneront une prestation lors d’une soirée grandiose réunissant 100 artistes professionnels internationaux et quelques-uns des meilleurs danseurs de la relève du Québec.

Les ambassadrices ont été choisies lors d’une tournée provinciale et maritime qui s’est tenue dans plus de 9 villes. Trente danseurs ont été choisis par des professionnels de la danse provenant de partout à travers le monde. Félicitations et bon spectacle!

Jeune troupe Jazz : Argent

Méga troupe Jazz : Argent

Troupe plus Jazz : Argent

Méga troupe Hip-hop: Argent

Troupe Cégep Jazz : Argent

Volet 6 Jazz : Argent

Volet 2 Jazz : Argent

Volet 5 Jazz : Or

Volet 1 Jazz : Or

Victoria Lépine Solo Jazz : Or + bourse

Volet 1-5 groupe 1 contemporain : Or

Volet 1-5 groupe 2 contemporain : Or

Volet 1 ballet : Argent

Jeune troupe Hip-hop: Bronze

Troupe plus Hip-hop : Argent

Victoria Lépine Solo contemporain: Or

Kelliane Rousseau Solo Hip-hop: Argent + une bourse

Volet 1 Hip-hop : Or

Volet 2 Hip-hop : Argent

Troupe Cégep : Argent

Volet 5 Hip-hop : Argent

Volet 6 Hip-hop : Argent