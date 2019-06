L’équipe Premier Tech-Fonds de solidarité FTQ prête pour le 1 000 km

C’est lors d’une conférence de presse tenue à l’école La Croisée du quartier St-Ludger à Rivière-du-Loup que l’équipe cycliste Premier Tech-Fonds de solidarité FTQ de Rivière-du-Loup a fait son bilan de la dernière année en plus d’officialiser sa participation au 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie, qui aura lieu du 13 au 16 juin 2019.

L’équipe cycliste parcourra pour la 7e année les quelques 1 000 kilomètres séparent le Saguenay de Montréal. Cet imposant défi sportif, sur le plan personnel et d’équipe, sera relevé par Michel Morin (Premier Tech), Simon Dubé (Prelco), Mario Landry (CÉGEP de Rivière-du-Loup), Pascal Champoux (Fonds régionaux de solidarité FTQ) et Gino Fournier (Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup). Ils seront accompagnés par Francis Massé (Bérubé GM) au volant du motorisé de l’équipe.

Premier Tech et les Fonds régionaux de solidarité FTQ s’associent à nouveau afin d’encourager cette équipe dynamique, qui rendra possible la réalisation d’un large éventail de projets scolaires mobilisateurs.

Depuis le début dans cette aventure au défi Pierre Lavoie, l’équipe a versé plus de 250 000 $ aux écoles de la région, sans compter les 64 000 $ versés à la Fondation Go Le Grand Défi. L’équipe a parrainé au-delà de 25 écoles primaires de la région et pour cette année, l’équipe se fixe un objectif tout aussi stimulant de 40 000 $.

«Nous voyons que les projets supportés permettent à un maximum de jeunes de développer leur goût de bouger dans la région et c’est ce qui nous rend le plus fiers», ajoute Mario Landry, qui en est à sa seconde participation.

Outre le généreux soutien financier offert par le milieu des affaires et le grand soutien de l’ensemble des enseignants et employés de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, l’appui de la population est également nécessaire afin de faire de cette aventure un franc succès. C’est pourquoi il sera toujours possible d’encourager les membres de l’équipe en faisant un don directement au nom de l’équipe Premier Tech-Fonds de solidarité FTQ par le biais du site web du Grand défi Pierre Lavoie.