Belle contribution des Vaillants au Championnat provincial scolaire d’athlétisme extérieur à Saguenay

Les 8 et 9 juin se tenait le Championnat provincial scolaire d’athlétisme extérieur à Saguenay. Neuf athlètes du club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata, avec leur entraîneuse Karyn Thibault, faisaient partie de la délégation représentant l’Est-du-Québec. Les Vaillants ont largement contribué au succès de la région en récoltant six médailles et de nombreux points.

La spécialiste des lancers, Vanessa Ayers, a été consacrée championne provinciale au lancer du poids et au lancer du disque chez les juvéniles. Vanessa a aisément devancé ses plus proches rivales, même si elle n’a pas élevé ses marques personnelles.

Coralie Robichaud a pour sa part remporté une médaille de bronze au triple-sauts et une autre au relais 4X100m, dans la catégorie cadette. Coralie a aussi pris part au 80m haies et au saut en longueur.

Pier-Olivier Lebrun a décroché la médaille d’argent au triple-sauts et du même coup a établi un record personnel. Cet athlète de la catégorie juvénile a aussi terminé dans le top 10 au saut en longueur et au 400m. Il a également terminé quatrième au relais 4X400m.

Tommy Blier a quant à lui décroché une médaille de bronze grâce à un record personnel au lancer du disque. Tommy a également pris part au lancer du poids chez les juvéniles.

Vanessa Beaulieu continue de progresser. Elle a amélioré sa performance au saut en hauteur où elle a terminé parmi les cinq meilleures benjamines. Vanessa a obtenu la sixième position au saut en longueur.

Le benjamin Jérémie Lahey vivait une première expérience en compétition provinciale. Il a très bien fait avec une sixième place et un record personnel au lancer du disque. Il a également su tirer son épingle du jeu au lancer du javelot.

Dominic Lahey a pris le 9e rang au lancer du disque avec un record personnel. Dominic a terminé onzième au lancer du poids.

Deux autres élèves du programme sport-études de l’école secondaire du Transcontinental étaient aussi présents. Rosaly Ouellet-Noël a obtenu le onzième rang au lancer du disque et le treizième rang au lancer du poids. De son côté, Nathan Lebrun a réalisé une belle prestation au triple-sauts en s’emparant de la huitième place, avec un nouveau record personnel.