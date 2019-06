Le Frontière FM d’Edmundston l’emporte sur les Braves du Témiscouata

Une erreur avec les buts remplis et deux retraits en début de septième manche a permis au Frontière FM d’Edmundston de se sauver avec une victoire de 3 à 2 sur les Braves du Témiscouata.

En début de septième manche, Ricardo Bautista et Darryl Pelletier ont frappé des simples consécutifs après un retrait. Sylvain Guignard a fait avancer les coureurs de 90 pieds avec une frappe à l’arrêt-court pour le deuxième retrait.

Sam Cyr a ensuite bénéficié d’une passe gratuite pour faire place à Charles Nadeau qui a cogné une autre balle à l’arrêt-court, mais cette fois-ci, le coureur a devancé le relai au premier but. Nadeau a toutefois lâché son but et l’arbitre l’a été déclaré retiré pour le troisième retrait, mais Ricardo Bautista avait déjà touché au marbre donner le troisième point au Frontière FM.

Le Lanceur gagnant est le joueur importé Elixander Fernandez avec un match complet, dont huit retraits au bâton. Le lanceur perdant est Félix Castonguay. Lui aussi a lancé un match complet, obtenant six retraits au bâton.

Castonguay s'est aussi illustré au bâton avec deux points produits.

PROCHAINES RENCONTRES

Le vendredi 7 juin le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles visitera le CHOX-FM de La Pocatière et le Shaker de Rimouski sera à Rivière-du-Loup pour jouer contre le CIEL-FM. Les deux parties sont prévues pour 20 heures.

CLASSEMENT DIVISION OUEST DIVISION EST