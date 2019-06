Le CIEL tonne à Rimouski

Dans un match qui a duré trois heures, les deux défensives ont oublié de se présenter et le CIEL-FM de Rivière-du-Loup en a profité pour remporter un gain de 14 à 12 sur le Shaker de Rimouski devant une foule de près de 150 personnes.

Les deux équipes ont commis un grand total de dix erreurs (quatre pour le CIEL-FM et six pour le Shaker). Sept points sur 26 sont mérités dont un seul du CIEL-FM!

Les gagnants ont marqué six points en quatrième manche et en septième manche dont deux sur le double de Félix-Alexandre Trudel. Le Shaker a aussi connu deux manches productives (cinq points) en deuxième et cinquième manche. Michaël Morin a produit deux points dans cette manche.

