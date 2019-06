Depuis le mardi 14 mai, date de son assemblée générale annuelle, Hockey Rivière-du-Loup compte sur un nouveau conseil d’administration. Plus que jamais, ses membres sont déterminés à partager l’amour du hockey et à rendre le sport accessible dans la région.

C’est Bruno Pelletier qui prend ainsi la relève de Steve Lagacé à la tête de l’organisation sportive. Il sera appuyé dans ses fonctions par Christiane Séguin, Keven Lévesque, Karine Petitpas, Marc Michaud et Simon Beaulieu.

«Notre objectif est vraiment de redonner à Hockey Rivière-du-Loup ses lettres de noblesse», partage M. Pelletier. «Nous sommes une organisation incontournable pour le développement des jeunes joueurs. Ces dernières années, on a stabilisé la barque, tant au niveau hockey que sur le plan financier. Maintenant, on regarde vers l’avenir.»

Le coordonnateur Benoit Gauthier voit la situation du même œil. «Sous la présidence de Steve [Lagacé], il y a eu un gros 180 degrés qui s’est fait. La volonté, c’est maintenant de travailler dans la continuité. Continuer d’améliorer notre programme», complète-t-il.

BONIFIER L’OFFRE

L’un des pas réalisés dans la bonne direction est d’ailleurs celui de réintégrer peu à peu le hockey compétitif à certains niveaux, croit l’équipe en place. La catégorie Pee-Wee BB, par exemple, sera de retour pour la prochaine saison.

«L’Atome BB a toujours été présent et l’an dernier, nous avions aussi du Midget BB. L’idée, c’est vraiment d’avoir une continuité pour les joueurs. Dans deux ans, nous aurons peut-être un Bantam BB et nous pourrons alors compter de nouveau sur quatre équipes de ce calibre», explique le directeur hockey, Guillaume Vallée.

M. Vallée, qui est également entraineur-adjoint avec les Albatros Midget AAA du Collège Notre-Dame, est impliqué avec le hockey mineur depuis quelques années déjà. Cette saison, il sera notamment responsable des entrainements et accompagnera les entraineurs bénévoles dans leur encadrement. «Notre offre de services, avec la venue de Guillaume, se bonifie. Nous sommes à l’écoute de la volonté des parents. Ils s’attendent à un enseignement de qualité, une expertise», décrit Bruno Pelletier.

HOCKEY ACCESSIBLE

Mais avant tout, Hockey Rivière-du-Loup garde en tête sa mission première : rendre le hockey accessible. Que tous les jeunes, peu importe leur talent, aient accès un entraineur de qualité afin qu’ils aient la chance de se développer.

«Je considère que nous offrons un service essentiel en permettant aux jeunes de pratiquer le sport, d’être actifs et de développer un sentiment d’appartenance», soutient le nouveau président. «Et c’est grâce à nos partenaires, mais aussi à la centaine de bénévoles qui s’impliquent auprès des équipes et lors des tournois.» L’an dernier, c’est près de 300 joueurs de tous les âges qui ont fait partie de Hockey Rivière-du-Loup.

Leur succès est sans contredit, puisque plusieurs équipes ont récolté des honneurs.C’est le cas du Club Optimiste Atome B qui a remporté la Coupe Desjardins, du Pétro-Canada Bantam A qui est championne régionale et gagnante du tournoi de Matane, et du Bleu et Or Pub O’Farfadet Midget BB qui est championne régionale et qui a atteint les quarts de finale de la Coupe Dodge.

Hockey Rivière-du-Loup, c’est aussi trois tournois majeurs qui, année après année génèrent des retombées économiques importantes pour la région. En 2019, le Centre Premier Tech a été l’hôte du 29e Tournoi provincial de hockey Midget Desjardins, de la 48e présentation du Tournoi Pee-Wee Neige Lepage Millwork et il accueillera la 12e édition du Tournoi provincial de hockey Bantam McDonald’s en novembre.