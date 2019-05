Nouvelle victoire pour Britanie Cauchon

Une fois de plus, la cycliste Britanie Cauchon a été dominante la fin de semaine dernière dans le cadre d’une épreuve du Challenge SS Lacasse. La jeune femme de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a remporté le critérium de Beauharnois.

Dès le départ, Britanie a imposé un rythme fou aux autres coureuses. Elle a attaqué le peloton sans cesse afin de le faire exploser. Elle s’est par la suite échappée avec deux adversaires. Ayant confiance en ses capacités en fin de course, l’athlète a augmenté la vitesse à plus de 40 km/h et elle s’est détachée de ses plus proches poursuivantes. Le peloton composé de sept rescapées a éventuellement tenté de rattraper Britanie, sans succès.

Avec beaucoup de résilience, la cycliste a ainsi réussi à défendre son maillot rose de leader du Challenge SS Lacasse. C’est déjà une 4e victoire pour elle cette saison.