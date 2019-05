3L : le contrat de Karl Boucher renouvelé

Les 3L de Rivière-du-Loup ont annoncé, le 29 mai, avoir conclu une entente avec le directeur général Karl Boucher pour les deux prochaines saisons. L’homme de hockey, à la barre de l’équipe depuis 2015, pourra donc poursuivre le travail qu’il a entamé ces dernières années.

L’organisation louperivoise réalise ainsi son souhait de poursuivre son association avec Karl Boucher avant le début de la saison morte. En 2019-2020, il en sera à sa 5e saison avec les 3L.

«C’était important pour nous de continuer le travail effectué lors des dernières années avec Karl. Nous aimons ce qu’il a amené à l’organisation et le travail fait lors des derniers repêchages va continuer de rapporter à court et moyen terme», a mentionné Christian Lévesque, l’un des quatre actionnaires de l’équipe, par la voie d’un communiqué.

Le principal intéressé assure d’ailleurs déjà être au travail pour la prochaine saison. «J’aime travailler avec les 3L. J’aime la ville, ses fans et il est important de continuer le travail fait dans le recrutement lors des quatre dernières années. Je suis très excité d’être de retour et pour deux ans en plus. C’est très motivant et j’ai hâte de revoir tout le monde», a-t-il partagé.

Sous Karl Boucher, les 3L de Rivière-du-Loup ont formé une équipe compétitive. Ces dernières années, ils ont notamment remporté une Coupe Vertdure, ont atteint la finale des séries éliminatoires et ont terminé au 2e rang du classement général de la saison régulière.