51e tournoi provincial de l’Association de chasse et pêche du Témiscouata

Le Tournoi provincial de l’Association de chasse et pêche du Témiscouata, l’un des plus importants au Québec se déroulera sur le majestueux lac Témiscouata les 22 et 23 juin prochain. L'an passé 450 pêcheurs se sont donné rendez-vous à Cabano.

Ce tournoi provincial de pêche à la truite grise et à la truite mouchetée, dont le partenaire majeur est J.A. St-Pierre & Fils inc., en sera cette année à sa 51e édition. Les inscriptions seront reçues à la Scène Desjardins du parc Clair Soleil de Cabano le vendredi 21 juin de 16 h à 19 h et un souper hot-dog sera servi. Les inscriptions pour le samedi 22 juin à partir de 6 h. La carte de membre est au coût de 10 $ et l’inscription à notre tournoi provincial est de 25 $.

Près de 25 000 $ en prix et bourses seront attribués lors de cet évènement, dont 1 000 $ chacun pour la plus grosse truite mouchetée et la plus grosse truite grise.

Encore cette année, un méchoui sera servi à un prix très avantageux lors du 5 à 7 du pêcheur. Des chansonniers locaux seront sur place pour animer la soirée.