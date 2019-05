Motocross : Breece triomphe, Normand écarté du podium

Après avoir été impliqué dans une controverse liée au système de pointage, le Louperivois Karl Normand n’a pas été en mesure de faire sa marque dans le cadre du 39e Motocross intérieur Coors Light Distribution Francis de Rivière-du-Loup, ce samedi 25 mai. La vedette locale a finalement pris le 9e rang.

La compétition, d’un très grand calibre encore cette année, a été remportée par l’Américain Ryan Breece qui a eu le meilleur sur ses compatriotes Carlen Gardner et Josh Cartwright. Le coureur originaire de l’Idaho avait terminé au 2e rang l’an dernier et il était une fois de plus considéré parmi les favoris pour l’emporter.

«Je suis vraiment excité, très heureux d’être de retour ici et de faire partie de ce bel événement. Le promoteur a fait tout un travail, il y avait une très belle foule ce soir, l’aréna était bondé et c’était super», a partagé le champion, tout sourire, quelques minutes à peine après avoir soulevé la Coupe Yvan-Richard.

KARL NORMAND

De son côté, Karl Normand ne dérougissait pas en fin de soirée. Visiblement déçu, il s’expliquait mal ce qui lui était arrivé. Malgré de bonnes performances lors des rondes de qualifications préliminaires, le coureur a d’abord été écarté de la finale après avoir participé à la ronde «de la dernière chance», alors qu'il n'avait pas besoin d'y être, selon lui. Il a plus tard été réintégré pour la course ultime dans la confusion et sur la 2e ligne de départ, lorsque les officiels se sont ravisés.

«Il n’y a pas que moi qui est fâché ce soir. Ils étaient vraiment mêlés», a-t-il partagé en se promettant d’être l’homme à battre lors des prochaines compétitions. «[...] C’est dommage. Je suis satisfait de ma vitesse, mais il s’est passé des affaires vraiment bizarres ce soir.»

Chez les Québécois, c'est Kaven Benoit qui a le mieux performé en terminant au pied du podium. L’athlète de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, qui est sorti de la retraite pour participer à l'arénacross de Rivière-du-Loup, coursait même blessé après un accident survenu en après-midi.

«Je n’ai pas eu d’entraînements cet hiver et je n’ai pas vraiment pu rouler sur ma moto. J’ai accepté une offre à la dernière minute pour venir courir ici. Ça faisait 20 ans que je n’étais pas venu. Je suis content et surpris. Un podium aurait été extraordinaire, mais je suis content de mon résultat», a-t-il expliqué, faisant référence à une épreuve 85cc qu'il avait remportée, enfant, au Stade de la Cité des Jeunes.

SPECTACLE

Côté calibre, l’édition 2019 du Motocross intérieur Coors Light Distribution Francis de Rivière-du-Loup a tenu ses promesses. Les compétiteurs ont offert un impressionnant spectacle aux milliers de spectateurs qui ont répondu à l’appel du promoteur Paul Thibault.

«Je ne crois pas me tromper en affirmant que nous avons franchi le cap des 3000 spectateurs cette année», a d’ailleurs lancé fièrement M. Thibault. Le président d’honneur de l’évènement, l’ancienne gloire Carl Vaillancourt, s’est lui aussi dit très impressionné par la vitesse des coureurs présents.

Évidemment, c’est sans surprise que les amateurs seront conviés à une nouvelle édition l’an prochain au Centre Premier Tech. Ils célébreront alors les 40 ans de cet événement d’envergure.

Plus de détails et de photos à venir...