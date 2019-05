Belles prestations pour les Flamants Roses

Les nageuses des catégories Aspirante et Apprenti des Flamants Roses ont fait belle figure cette fin de semaine à Drummondville lors de la Coupe du Président.

Soulignons d’ailleurs l’excellente performance de la nageuse Aspirante Maoli Baccam qui s’est mérité la 19e place en figures parmi 104 nageuses et la 10e place en solo.

Les Apprenties Victoria Dubillard, Maryanne Bérubé, Rose Mercier, Èvelyne Bossé, Anaïs Bossé, Madeleine Cotton, Maély Thibault , Véronika Stravina, Anaïs Ouellet et Yasmine Bertrand se sont de leur côté mérité la 7e place. En solo, Anaïs Bossé a obtenu la 7e place.

Le duo Yasmine et Èvelyne a raflé la 5e place, le duo Maryanne et Maély la 9e et le duo Madeleine et Rose la 8e place. Les jeunes sont entraînées par Élodie Belzile et Laurence Lepage.

La prochaine et dernière compétition de la saison aura lieu la fin de semaine prochaine à Rivière-du-Loup avec le Championnat québécois.