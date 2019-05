Fin de semaine chargée pour les athlètes Filoup

Les 18 et 19 mai, de nombreux athlètes Filoup étaient en action alors que se déroulaient la sélection région scolaire et la finale des Jeux du Québec, région de l’Est-du-Québec, puis la 14e organisation du Tour de la Pointe à Rivière-du-Loup

Le samedi 18 mai, 26 membres filoup (athlétisme) ont participé à la sélection régionale scolaire qui avait lieu à Pohénégamook. Une récolte de 48 médailles, dont 25 sur la plus haute marche du podium. Il y a eu aussi 11 records du club. Et il y a eu 94 % de record personnel.

Au niveau individuel, chez les minimes, Simon Beaulieu a été couronné 2 fois champion régional au 150m et au lancer du javelot où il a propulsé l’engin de 400g à 21m38 soit plus 1m50 plus loin que le record de Vincent Gagnon en 2010. Simon a aussi récolté le bronze en longueur. Pour sa part, Maude Perron a terminé avec l’argent au 500m et au 150m et sur la troisième marche du podium en longueur.

Dans la catégorie Benjamine (U14), Evelyne Larouche est championne régional au 800m marche et 2e au 800m, Laurence Proulx et championne régional au javelot, et Florence Allard est vice-championne au 800m marche et a récolté le bronze en hauteur. Côté masculin, Lou Dumont est champion provincial au 800m et termine second au 150m et en longueur. Benoit Chouinard est premier au 80m haies et second au 800m. Finalement Yoan Perron est champion provincial au 1200m.

Chez les cadettes, Sara-Kim Veilleux a terminé sur la plus haute marche du podium à 3 reprises. Au javelot, elle a fait le record absolu au féminin 500g avec un jet de 31m77 battant la marque de Marie Michaud de 29m11. Elle a aussi réalisé l’exploit au 80m haies avec 12,26 sec., battant de 1 dixième la marque de Axele Fortin-Bélanger. Et elle a realisé son meilleur saut de la saison en longueur avec un bond de 4m89.

Pour sa part, Jia Fournier a réussi 3 records du club en plus d’être championne provincial à la marche battant son propre record de 10 secondes. Elle a aussi terminé avec la médaille d’argent au cou au 100m et au triple saut (9m18). Au 100m, avec 13,16 secondes, elle détrône la performance de 1977 de Marie-Josée Gagnon (13,50), au triple saut et supplante la précédente marque de 8m93 de Laurence Ouellet. Maité Jean est championne provincial au 200m avec son 27,76. Enfin Laurie Allard a remporté le marteau avec un jet de 31m74 battant son propre record de la semaine dernière de près de 4m.

Les cadets ont aussi eu leur part de succès, avec Vincent Brodeur qui a gagné la triple couronne en longueur, au 200m et au javelot où il a réussi 35m48 battant de près d’un mètre la marque d’Alex Boulianne. L’autre champion régional fut Mathis Dumont au 100m (12,13). Les 2 autres faits d’arme viennent d’Antoine Lavoie qui a réalisé au disque 32m75.

Enfin chez les U18+, Rosalie Ouellet a fait le doublé première place au 100m et au javelot, Alex Boulianne a réussi le même exploit au javelot et au 100m haies (17,13). Adam Beaulieu a réussi aussi le doublé au 400m et en hauteur, a pris l’argent au triple saut tandis que William Plourde a récolté la double couronne au 100 & 200m et est monté sur la seconde marche du podium en longueur.

EX-MEMBRES FILOUP

À Longueuil, dimanche, avait lieu le marathon SSQ, Élisa Jean a terminé seconde toutes catégories au 10 km marche en pulvérisant son record personnel de 4 minutes. Au tour de la pointe Alexandre Turcotte qui détient encore plusieurs records du club dans les catégories minimes(U10) et benjamines(U12) a remporté le 5 km au tour de la pointe. Enfin Andrée-Anne Dumont a réalisé le même exploit chez les femmes et mêmes battant son propre record du parcours.

TOUR DE LA POINTE

Du côté du Tour de la pointe, c’est 27 athlètes en développement du groupe athlétisme qui ont participé aux courses de 1km, 3 km ou 5 km.

Au 5 km, Élliot Bérubé a réalisé son record personnel par plus de 40 secondes avec son temps de 18m28. Il termine 2e des 16-19 ans. Au 3 km, une dizaine d’athlète ont participé à l’épreuve, dont l’athlète aveugle (t-12) Benjamin Ouellet qui a d’ailleurs été le meilleur en terminant devant 138 finissants avec son temps de 10m33,1 secondes. Cela représente un record personnel de plus de 20 secondes. Il sera à Montréal en fin de semaine prochaine pour tenter de faire sa sélection pour les championnats du monde junior.

Il est aussi à noter la belle performance de Lou Dumont, le jeune athlète de 12 ans, qui fait un record personnel de 45 secs avec une course sous les 12 minutes. Il a participé la veille au championnat régional d’athlétisme et est un adepte du baseball. Pour sa part, Yoan Perron qui pratique le patinage de vitesse a aussi bien fait avec un record personnel de 10 secondes. Côté féminin, Maxine Thériault qui fait aussi du soccer fut la première fille catégorie 12-13 ans avec un temps de 13:37.

Au 1 km, plus de 15 membres filoup (athlétisme) étaient présents. Chez les filles, Laurence Proulx a terminé première sous les 4 minutes avec une amélioration de 14 secondes. Florence Allard qui a déjà fait du patinage artistique a terminé 2e chez les 12-13 ans avec un record personnel de 44 secondes. Dans la catégorie 10-11 ans, Maude Perron qui fait du patinage de vitesse a réussi en gagné dans sa catégorie en 4 :09, une amélioration de 28 secondes et se classant pour le p’tit marathon le 6 octobre è Granby.

Il est à noter que la plupart des athlètes en développement de filoup (athlétisme) pratiquent un 2e même parfois un 3e sport ou activité de loisir.