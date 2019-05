Beaucoup d’action en piste pour Dion-Viens en Ontario

C’est le week-end dernier que Simon Dion-Viens était en piste sur le très rapide circuit du Canadian Tire Motorsport Park, en Ontario, dans le cadre de la course inaugurale de la saison 2019 de la prestigieuse série NASCAR Pinty’s. Au volant de la voiture 37 Castrol Canada, supportée par Bestbuy Pièces d’auto, Rousseau Métal et Impact Ford, le pilote du Kamouraska a connu une course remplie d’action bien qu’il nous avoue n’être que partiellement satisfait du résultat final.

«Mes équipiers ont travaillé très fort durant tout le week-end afin de me préparer une voiture compétitive même si nous avons rencontré plusieurs petits problèmes lors de nos présences en piste. Après les pratiques du samedi midi, nous avons dû faire beaucoup d’ajustements pour optimiser la tenue de route de l’auto. Bien que j’étais satisfait du comportement de l’auto durant les qualifications, nous nous sommes tout même rendu compte que les performances de l’auto n’étaient pas à leurs meilleures spécialement au bout de la longue ligne droite du circuit alors que ma voiture n’atteignait pas la même vitesse de pointe que la plupart des autres voitures en piste» explique le pilote.

Même s’il partait de la 16e position pour la course, Dion-Viens était tout de même confiant d’avoir une bonne voiture entre les mains après avoir effectué quelques réglages supplémentaires après la séance de qualification.

«J’ai dû batailler très fort en piste dès le départ de la course afin de remonter le peloton. À la mi-course, après mon premier arrêt aux puits, je roulais dans le groupe des 10 premiers et la voiture se comportait très bien en piste malgré une vitesse de pointe moins élevée que les meilleurs compétiteurs. Je devais pousser fort en virage et être très agressif lors des relances pour demeurer au plus fort de la lutte. À quelques tours de la fin, je réussissais à rouler encore dans le Top 10 alors qu’un compétiteur a frappé l’arrière de mon auto ce qui m’a fait perdre quelques positions au final», ajoute Dion-Viens.

C’est finalement en 12e position qu’il aura rallié le fil d’arrivée alors qu’ils étaient 23 coureurs en piste. «Bien que je ne sois pas 100 % satisfait du résultat final, je tiens à remercier mes équipiers pour leurs excellents travail tout au long du week-end. Nous avons pris bonne note des éléments à améliorer durant le week-end et nous reviendrons au plus fort de la lutte pour les prochaines courses», conclut le coureur.

La prochaine épreuve de la série NASCAR Pinty’s aura lieu le samedi 30 juin à l’Autodrome Chaudières à Vallée Jonction.