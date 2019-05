Les 23e Jeux régionaux Fadoq Bas-Saint-Laurent

Cette année, les Jeux régionaux de la Fadoq se déroulent sur cinq jours d'activités et dans quatre villes différentes. Le tout a débuté le samedi 11 mai à Rimouski avec un tournoi de pickleball lors duquel 36 participants ont croisé la raquette au gymnase de l'UQAR.

Par la suite, ce fut au tour de la MRC de La Métis de recevoir une soixantaine de participants à un tournoi de grosses quilles qui s'est déroulé au Salon de quilles de Mont-Joli.

Et pour terminer cette première semaine d'activités, l’organisme était présent le vendredi 17 mai dernier au Centre de curling Prelco de Rivière-du-Loup. Une centaine d'aînés ont compétitionné dans plusieurs disciplines (baseball poche, pétanque atout, sacs de sable et tournoi de Charlemagne), sans oublier notre traditionnelle marche de 3 km au Parc des Chutes. Le souper méchoui et une superbe soirée dansante avec Micheline Bérubé et Jean-Charles Caron a clôturé cette journée bien remplie.

Les Jeux régionaux sont loin d'être terminés. Les membres sont invités à un tournoi de golf au Club de golf du Transcontinental à Pohénégamook, le samedi 8 juin et à un tournoi de pétanque au Parc du Campus et de la Cité à Rivière-du-Loup, le mardi 18 juin. Information et inscriptions au 1-800-828-3344.

Les champions de chacune des catégories se mériteront la chance de représenter le Bas-Saint-Laurent dans le cadre des prochains Jeux Fadoq Provinciaux qui auront lieu à Trois-Rivières les 17, 18 et 19 septembre prochain.