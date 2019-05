Succès pour le 14e Tour de la Pointe

Un peu plus de 650 coureurs de tous les âges se sont donné rendez-vous, ce dimanche 19 mai, dans le cadre du 14e Tour de la Pointe de Rivière-du-Loup.

Comme le veut la tradition, c’est dans le sourire et la bonne humeur qu’ils ont participé aux courses de 1 km (familiale), 3 km, 5m (course et marche) et 10 km. L’événement, qui est synonyme de défi, de dépassement de soi et de plaisir, est une étape du Circuit provincial Sports Experts qui en compte 14.

Il peut compter sur un comité d’une dizaine de personnes et tout près d’une centaine de bénévoles le jour même de l’événement. Les profits générés par retournent d’ailleurs dans les coffres du Club d’athlétisme Filoup de Rivière-du-Loup. Parmi les performances à retenir, notons celle de Benjamin Ouellet de Saint-Pascal qui a remporté l’épreuve du 3 km. L’athlète non-voyant a franchi la ligne d’arrivée avec un impressionnant chrono de 10 minutes et 33 secondes.