Simon Dion-Viens débute sa saison 2019 ce week-end

Simon Dion-Viens sera en piste le week-end prochain pour la première course de la saison 2019 de la série Nascar Pinty’s Canada. L’événement aura lieu sur le très rapide circuit du Canadian Tire Motorsport Park, situé en banlieue de Toronto.

«Tous les membres de mon équipe de course et moi-même avons très hâte d’être de retour en piste. J’ai eu la chance de conclure d’excellentes ententes de partenariat au cours de l’hiver, j'ai aussi participé à plusieurs événements promotionnels pour mes différents commanditaires. Je suis prêt maintenant pour un retour derrière le volant» confie Dion-Viens avec beaucoup d’enthousiasme.

«Je sais que je ferai face à un défi de taille au cours de la fin de semaine mais j’ai vraiment hâte de me mesurer aux meilleurs pilotes canadiens de stock-car», ajoute le pilote du Kamouraska.

Dion-Viens aborde donc cette nouvelle saison avec beaucoup d’optimiste. «J’ai la chance d’avoir d’excellents équipiers et de très bons partenaires. Au cours de l’été, je souhaite être de plus en plus compétitif pour pouvoir rouler aux avant-postes parmi les meilleurs pilotes de la série. Pour ce week-end, je suis très confiant que la voiture 37 CastrolCanada, BestbuyPiècesd’auto/RousseauMetal/ImpactFord sera rapide et compétitive.»

L’action débutera ce samedi le 18 mai à 11 h 55 pour les pratiques. La qualification aura lieu à 17h15 et le drapeau vert sera agité le 19 mai à 13 h 30. À noter que la course sera diffusée en différée sur les ondes de TSN et de RDS.

Notons que Simon Dion-Viens course au volant d’une voiture de l’équipe Jacombs Racing aux couleurs de Castrol Canada, en collaboration avec Bestbuy Pièces d’auto, Rousseau Metal inc. et Impact Ford.