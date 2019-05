Vanessa Ayers revient d’un camp d’entraînement à Victoria

Du 8 au 12 mai Vanessa Ayers du Club d’athlétisme Les Vaillants et son entraîneur Maxime Bélanger ont eu l’opportunité de suivre un camp d’entraînement à Victoria en Colombie-Britannique. Autant l’athlète que l’entraîneur ont eu l’occasion de participer et d’apprendre de plusieurs séances d’entraînement et d’une compétition préparatoire organisées par le club Victoria Athletics.

Durant leur séjour, les deux représentants du Témiscouata ont pu bénéficier des conseils judicieux des entraîneurs de lancers Laurie Willett et Sheldan Gmitroski, en plus de côtoyer des athlètes de niveau national. Avec une température et un contexte propice pour progresser, ils ont eu la chance d’utiliser gratuitement de l’équipement et des installations de grande qualité.

Au cours de la fin de semaine, Vanessa a pu prendre part à sa première compétition extérieure de la saison. Elle en a profité pour mettre en pratique ses nouveaux apprentissages et enregistrer ses premières marques de la saison. Vanessa a remporté le lancer du poids avec un record personnel extérieur de 14,07m et au lancer du disque avec un jet de 38,07m. Le championnat se tenait au Centennial Stadium de l’Université de Victoria.

Vanessa Ayers et Maxime Bélanger reviennent de ce camp d’entraînement avec plein de nouvelles connaissances et ils tiennent à remercier le club Victoria Athletics, le Club d’athlétisme Les Vaillants et la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs qui leur ont permis la réalisation de ce projet.