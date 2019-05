Gymkhana : des compétiteurs de haut calibre à Rivière-du-Loup

Les amateurs de gymkhana de la région seront comblés, les 18 et 19 mai, à Rivière-du-Loup. La deuxième organisation de la Classik RDL, une compétition régionale, risque d’en mettre plein la vue, puisque l’événement a été retenu pour tenir la qualification de la classe baril homme 3D pour le Festival Western de St-Tite.

Les promoteurs Bruno Bélanger, Francis Viel et René Viel s’attendent donc à ce que des cavaliers de grand talent, provenant d’un peu partout au Québec, se présentent en sol louperivois avec leurs chevaux afin d’espérer se tailler une place pour le grand rendez-vous western de septembre.

«C’est la toute première qualification de l’année pour St-Tite, alors on croit que des gros noms feront le voyage», a partagé Bruno Bélanger avec enthousiasme.

L’activité principale aura lieu le samedi soir et le dimanche avant-midi. Le meilleur des deux temps enregistrés par les compétiteurs sera celui qui leur permettra ou non de faire partie des quatre cavaliers qualifiés. Nul doute, le spectacle sera au rendez-vous.

«C’est une chasse. Plus tôt tu te classes, moins c’est stressant. Étant donné que la ville de Rivière-du-Loup est facilement accessible grâce à l’autoroute, on a vraiment l’impression que les compétiteurs n’hésiteront pas à se présenter. On a déjà reçu des appels de Montréal, Québec et Lac-Mégantic. On s’attend à un très fort calibre», a ajouté Sandra Soucy, présidente de l’Association équestre de gymkhana de l’Est du Québec (AEGEQ), soulignant que des participants locaux seront aussi, évidemment, présents.

Notons que la fin de semaine débutera samedi avec les exhibitions de 11 h à 16 h. C’est ensuite, après un souper offert en collaboration avec le restaurant Au Cochon Braisé de Saint-Épiphane, qu’aura lieu la première manche de la qualification baril homme 3D.

COMPÉTITION RÉGIONALE

Il faut également mentionner que la journée de dimanche mettra à l’avant-plan les talents régionaux de l’AEGEQ qui représente la grande région de La Pocatière jusqu’à Matane, en plus du nord du Nouveau-Brunswick. De nombreux cavaliers et cavalières de tous les âges participeront aux différentes épreuves (baril, tour de ring, sauvetage, etc.) dans 20 classes différentes. Pour eux aussi, ce sera une première compétition cette saison.

«La journée complète de dimanche sera vraiment belle à voir. Nous invitons les amateurs à se présenter sur place en très grand nombre. Il y aura une belle animation sur place et le site est super. Tout est là pour que ce soit une belle activité», a lancé Sandra Soucy.

LIEU

La 2e organisation de la Classik RDL se tiendra à l’Écurie René Viel, située au 187, chemin des Raymond, à Rivière-du-Loup. Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à visiter le site http://www.aegeq.com.