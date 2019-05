Déjà une 14e édition pour le Tour de la Pointe

Défi, dépassement de soi et plaisir…voilà ce qui attend les coureurs, le dimanche 19 mai, pour la 14e édition du Tour de la Pointe. L’évènement, bien connu et apprécié d’année en année par la population, se déroule dans un des plus beaux sites au Québec, selon les responsables du circuit provincial Sports Experts, circuit auquel fait partie la course du TDLP.

Sanctionné par la fédération québécoise d’athlétisme, l'activité offre quatre parcours différents aux participants. Une course de 1 km qui se veut familiale, le 3 km, le 5 km course et marche participative, ainsi que le 10 km.

D’année en année, le Tour de la Pointe accueille des coureurs de tous les âges qui viennent participer et vivre l’expérience de courir avec d’autres passionnés de la course dans un climat soit de défi, de dépassement de soi et de plaisir familial.

Pour la 14e édition, l'objectif est de 800 participants. La course à pied et la marche étant des activités saines pour la santé sont appréciées et pratiquées par de plus en plus d’adeptes, l’organisation est confiante d’atteindre cette cible. Il est important de noter que les heures de départ sont : 10 h 15 pour le 5 km course et marche, 11 h 30 pour le 10 km, 13 h pour le 3 km et 13 h 40 pour le 1 km.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions en ligne se prendront jusqu’au 17 mai, 12 h heure de l’est. Aucune inscription n’est acceptée le matin même de l’évènement. Tous les détails concernant cette 13e édition se retrouvent sur le site internet www.tourdelapointe.org.

Notons que les inscriptions ne sont disponibles qu’exclusivement en ligne. Comme par les années passées les participants sont invités à cueillir leur dossard les 17 et 18 mai à la boutique Sports-Experts du Centre commercial. Consultez le site web pour les heures de cueillette.

Le Tour de la Pointe est une étape du Circuit provincial Sports Experts qui en compte 14. L'évènement peut compter sur un comité d’une dizaine de personnes et tout près d’une centaine de bénévoles le jour même de l’évènement, de nombreux bénévoles issus pour la plupart du Club d’athlétisme et de course à pied Filoup! D’ailleurs les profits générés par le Tour de la Pointe retournent dans les coffres du Club.

Que ce soit pour vivre une journée de plaisir, relever un défi personnel, ou en groupe d’amis, pour un dépassement de soi, ou une participation familiale enfants, parents, grands-parents, la course du Tour de la Pointe est un évènement qui vous permettra de vivre ce moment dans une ambiance festive.