Ballon sur glace : 2 médailles d’or pour le Témiscouata

Du 26 au 28 avril dernier avait lieu la 14e édition du Championnat provincial mineur de ballon sur glace à Blainville sur la Rive-Nord de Montréal qui réunissait un total de 43 formations. Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata était représenté par 8 équipes. D’ailleurs, les 31 élèves membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano ont participé à cet évènement. Le BSG mineur du Témiscouata a récolté 6 médailles, dont 2 d’or.

Tout d’abord, dans la catégorie U-10, l’équipe Blitz a remporté l’or grâce à un gain de 3 à 0 contre le Dynamite de Lanaudière dans un match qui s’est terminé en prolongation alors qu’il fallait jouer les 5 minutes au complet de la période de surtemps, et ce, sans la présence de gardiens de but. Le Blitz U-10 termine ainsi son Championnat avec une fiche de 4 gains et 0 défaite et il n’a concédé aucun but au cours de la fin de semaine. Ensuite, l’équipe Blitz U-15 masculin a elle aussi terminé sur la première marche du podium grâce à un gain de 1 à 0 contre St-David lors d’une autre rencontre qui s’est terminée en prolongation. Le Blitz U-15 termine également son tournoi avec une récolte de 4 victoires et aucun revers.

Puis, la formation Blitz U-12 masculin s’est inclinée au compte de 4 à 2 lors de la grande finale contre l’équipe RPF de Sayabec récoltant ainsi la médaille d’argent. Cette défaite était la seule du Blitz lors de ce Championnat, et ce, en 4 parties.

Les 3 autres médailles ont été remportées par les équipes U-19 du BSG mineur du Témiscouata. L’équipe Miss-T a terminé au 3e rang dans le U-19 féminin malgré la présence de plusieurs joueuses âgées entre 13 ans et 16 ans. Puis, leurs consœurs du T-Miss ont terminé au second échelon en baissant pavillon 1 à 0 en surtemps contre le Blizzard de Richelieu / Yamaska lors de la grande finale du U-19 féminin. Quant à la formation Blitz U-19 masculin, elle a perdu une série 2 de 3 face au Frost de Richelieu / Yamaska. Les équipes U-19 du BSG mineur du Témiscouata n’ont donc pas obtenu leurs laissez-passer pour le prochain Championnat canadien juvénile de ballon sur glace et elles devront obtenir des invitations pour participer à cette compétition nationale en 2020.

Par ailleurs, le club T-Miss U-12 féminin a terminé au 4e rang du Championnat provincial alors que leurs grandes sœurs du U-17 ont elles aussi terminé au même échelon.

D’autre part, les gagnants de la Ligue provinciale Mineur 2018-2019 ont été dévoilés lors de ce Championnat. Le BSG mineur du Témiscouata a remporté 3 bannières de première position dans les catégories U-12 masculin, U-15 masculin et U-17 féminin.

«La saison 2018-2019 a été chargée de défis pour notre organisation, nos équipes et l’ensemble de nos joueurs. Bien que les résultats obtenus n’étaient pas toujours ceux espérés, plusieurs de nos joueurs ont pris énormément de maturité et d’expérience en évoluant dans des catégories supérieures à leur âge. Donc, nous maintiendrons le cap sur le développement à long terme de nos joueurs, car nos équipes U-15, U-17 et U-19 sont encore très jeunes», note le président du BSG mineur du Témiscouata et coordonnateur du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano, Alain Dugas.