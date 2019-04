Les trois meilleurs de 2018 et le champion espagnol sur la ligne de départ

Année après année, le promoteur Paul Thibault attire à Rivière-du-Loup des coureurs chevronnés pour le Motocross intérieur Coors Light - Distribution Francis dont la 39e édition sera présentée le samedi 25 mai prochain au Centre Premier Tech.

«Nous aurons sur la ligne de départ les trois coureurs américains qui sont montés sur le podium après la finale de l’an dernier, le champion d’Espagne en 2018 et bien entendu notre favori local Karl Normand», a mentionné M. Thibault.

On retrouvera donc au total une quinzaine de coureurs américains dont le vainqueur de 2018, Logan Karnow de l’Ohio, de même que Ryan Breece de l’Idaho (champion des Etats-Unis en aréna en 2017) qui avait terminé deuxième et Carlen Gardner de la Californie qui était monté sur la troisième marche du podium de la finale. Le champion d’Espagne en 2018, Joan Cros, sera également présent.

Quant au favori de la foule, le Louperivois Karl Normand, il enfourchera une nouvelle moto italienne de marque TM avec un moteur deux temps de 250 cc. C’est un peu un retour aux sources pour Normand puisque les coureurs utilisent depuis quelques années des motos quatre temps de 450 cc, en fait l’équivalent en terme de performance mécanique. L’an dernier, après avoir dominé la première vague de qualification, la vedette locale avait dû, en raison d’une chute, conjuguer avec des positions de départ difficiles tout au long de la soirée. Karl Normand s’est hissé sur la troisième marche du podium en 2017.

Le champion canadien en 2017, Kaven Benoît de Drummondville, sera aussi du motocross intérieur de Rivière-du-Loup et ce, après une absence de 20 ans. Paul Thibault pourra à nouveau compter sur la présence de l’équipe PRMX de Julien Perrier. «En plus de ses coureurs réguliers, il vient avec 24 motos dans une remorque de 40 pieds. En fait, il fournit les motos à presque tous les coureurs américains», a souligné M. Thibault.

En nouveauté, les amateurs de motocross auront droit à des duels. «Nous prendrons les huit meilleurs des qualifications et ils s’affronteront deux à la fois dans deux tours de piste. Ils s’élimineront ainsi et le gagnant empochera une bourse de 1000 $», a expliqué Paul Thibault. En tout pour l’évènement, les coureurs se partageront une somme totale de 18 000 $.

Plus de 3000 spectateurs devraient à nouveau franchir l’entrée du Centre Premier Tech pour l’occasion. Les billets sont d’ailleurs en vente dans les dépôts habituels. «Nous avons conservé le même prix depuis 10 ans, soit 25 $ en pré-vente pour les adultes (30 $ le soir du motocross) et 10 $ pour les enfants de 10 ans et moins», a noté le promoteur. Lors de cet évènement, Paul Thibault peut compter sur une équipe de 35 collaborateurs environ. Le début des courses est prévu à 19 h 30.