Tournoi de balle donnée du Panthéon des Sports de Rivière-du-Loup

Le Panthéon des sports de Rivière-du-Loup et la Ville de Rivière-du-Loup sont fiers d’annoncer la tenue du tournoi de balle donnée récréatif qui se tiendra du 10 au 12 mai prochain dans le but de soutenir financièrement le Panthéon.

Pour cette occasion, les entreprises ainsi que les personnes intéressées sont invitées à former des équipes mixtes de 10 joueurs avec un minimum de 1 femme. Un maximum de 8 équipes pourra participer à ce tournoi. Les joueurs devront être âgés de 16 ans.

La compétition se déroulera sur le terrain de balle-molle de Saint-Ludger. Chaque équipe est assurée de jouer 3 parties de 5 manches. L’équipe offensive devra fournir son propre lanceur qui pourra lancer au maximum 4 balles. Lors d’une demi-manche, les 10 joueurs de l’équipe passeront au bâton et la fin de la demi-manche sera annoncée lorsque l’équipe en défensive aura retiré le dernier frappeur. Une particularité du tournoi, l’équipe en défensive pourra récolter des points selon le nombre de retraits faits lors d’une demi-manche.

Les règlements complets et les formulaires d’inscription sont disponibles auprès de Frédéric Arsenault, stagiaire au Service des loisirs et aux sports, situé au 75 rue Frontenac ou par courriel au [email protected] Les frais d’inscription sont de 250 $ par équipe et un dépôt entier est payable en même temps que l’inscription. La date limite est fixée au 1er mai à 16 h 30.

Entre 300 $ et 600 $ seront remis en bourses pour les équipes finalistes selon le nombre d’inscriptions. Animations, musique et autres surprises au menu seront dévoilées sous peu.